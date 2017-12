Agcom: premio Antonio Preto, pubblicato bando per 3 tirocinanti (2)

(AdnKronos) – Ciascun candidato deve indicare nel modulo di partecipazione allegato al bando la preferenza per una delle seguenti aree in cui effettuare il praticantato: area giuridica nei settori delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell’editoria; area delle scienze economiche e sociali delle reti e dei servizi; area delle tecnologie delle telecomunicazioni e della radiotelevisione; area degli studi della comunicazione e delle reti digitali.

A ciascuno dei tre vincitori verrà assegnata una borsa di studio del valore di 1.500 euro messa a disposizione dal Chapter Italiano dell’IIC, grazie anche al contributo economico dei principali operatori del settore, che fanno parte del Comitato Promotore del “Premio Antonio Preto”.

Le candidature devono pervenire all’Autorità entro e non oltre giovedì 18 gennaio 2018, mediante l’invio della richiesta di partecipazione alla selezione per il tirocinio, all’indirizzo di posta elettronica premiogiovani2017@agcom.it.