Agcom: premio Antonio Preto, pubblicato bando per 3 tirocinanti

Roma, 29 dic. (AdnKronos) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’ambito dell’iniziativa denominata ‘Premio Antonio Preto’, seleziona tre giovani laureati in discipline giuridiche, economiche, tecniche e sociologiche allo scopo di offrire loro la possibilità di svolgere un’esperienza formativa semestrale presso le sedi dell’Agcom di Napoli e Roma. Il Premio è stato istituito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Chapter Italiano dell’International Institute of Communications (IIC) in ricordo del Commissario Antonio Preto, prematuramente scomparso il 3 novembre 2016, per promuovere lo sviluppo della cultura delle comunicazioni. L’iniziativa di cui qui si dà notizia afferisce alla sezione del premio dedicata alla Categoria giovani laureati.

Alla selezione possono partecipare i laureati che hanno ottenuto una votazione di laurea non inferiore a 105/110, con un’età non superiore ai 32 anni alla scadenza del bando, e che hanno maturato esperienze di studio, ricerca, formazione o lavoro nelle materie d’interesse istituzionale dell’Autorità.