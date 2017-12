Autostrade: Malan (Fi), aumenti arricchiscono chi è già ricchissimo

Roma, 30 dic. (AdnKronos) – “Gli aumenti dei pedaggi autostradali sono un serio danno al Paese, e sono il frutto di politiche sbagliate e ingiuste che questo governo ha portato avanti con ostinazione”. Ad affermarlo in una nota è l’esponente di Forza Italia e Questore del Senato, Lucio Malan commentando gli aumenti dei pedaggi che scatteranno dal primo gennaio.

In presenza di una inflazione allo 0,9%, rileva, “vediamo aumenti medi del 2,7%, con picchi a livelli stellari, come l’8,34% della Torino-Milano. Chi ci perde pesantemente sono automobilisti, consumatori e sistema Paese, chi ci guadagna sono colossi che già prima degli aumenti avevano profitti enormi e senza rischi. In testa Autostrade per l’Italia che in virtù dell’aumento vedrà salire i suoi incassi di ben 50 milioni che si aggiungeranno ai quasi 2 miliardi di margine operativo che già ha ottenuto quest’anno”.