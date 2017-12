Autostrade: Mit, dal 1°gennaio rialzo pedaggi, di +2,74% incremento medio (3)

(AdnKronos) – Per un riscontro si riporta l’incremento per alcune delle maggiori percorrenze autostradali applicato agli autoveicoli. ̶Prato Est – Firenze Ovest: invariato; ̶San Cesareo – Roma Sud: da euro 1,10 ad euro 1,20 ; ̶Binasco – Milano Ovest: da euro 1,30 ad euro 1,40; ̶Lodi – Milano Sud: da euro 2,30 ad euro 2,40 ; ̶Gallarate Ovest– Vergiate-S.C.: invariato ; Padova Est – Venezia Mestre: invariato ; ̶Milano Est – Bergamo: da euro 3,40 ad euro 3,50 ; ̶Roma Nord – Orte: da euro 4,40 ad euro 4,50 ; ̶Milano Ghisolfa – Rondissone: da euro 15,60 ad euro 16,80 ; ̶Firenze Sud – Firenze Scandicci: da euro 1,10 ad euro 1,20.

Per alcune concessionarie sono stati riconosciuti incrementi superiori alla media di settore che trovano giustificazione in specifiche circostanze. Per le società RAV (+52,69% Tratta Aosta Ovest – Morgex km 31,4 da euro 5,60 ad euro 8,40), Strada dei Parchi (+12,89%) e Autostrade Meridionali (+5,98%) le variazioni derivano direttamente dal riconoscimento di pronunce giudiziarie su ricorsi attivati dalle società. Tali incrementi recepiscono peraltro recuperi di adeguamenti relativi ad esercizi precedenti. L’eventuale inottemperanza alle disposizioni giudiziarie avrebbe esposto l’Amministrazione ad un aggravio di oneri.

Ad ogni modo l’incidenza di tali incrementi risulta comunque circoscritto per via del limitato volume di traffico interessato (complessivamente 4,45% del totale della rete). Infatti i volumi di traffico delle tratte interessate, sono rispettivamente pari a: 0,11% per RAV; 2,35% per Strada dei Parchi; 1,99% per Autostrade Meridionali.