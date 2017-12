Banche: M5S, assordante silenzio Casini su parole Gentiloni

Roma, 29 dic. (AdnKronos) – “Ieri è toccato a noi difendere, rispetto alle parole inquietanti del premier Gentiloni, la valenza istituzionale e i risultati operativi, pur nella brevità della sua parabola, della commissione di inchiesta sul sistema bancario. Ci saremmo aspettati una presa di posizione anche da parte di chi guida questo organismo, ma si vede che gli interessi di bottega, l’obiettivo di riguadagnare un posto nel prossimo Parlamento e l’allineamento politico sotto l’ala del Pd sono più importanti per Casini del delicato ruolo istituzionale che egli ricopre rispetto alla bicamerale di inchiesta”. Lo denunciano i membri M5S della commissione banche.

“Le parole di Gentiloni -aggiungono- tradiscono tutto il conflitto di interessi e l’imbarazzo dei Democratici, ma il silenzio di Casini è in linea con il suo atteggiamento iniziale di disprezzo per l’organismo che poi ha guidato. Il M5S continua a difendere in splendida solitudine le prerogative del Parlamento”.