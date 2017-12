Banco Bpm: First Cisl, passo significativo verso contratto aziendale (2)

(AdnKronos) – In sintesi, l’intesa prevede l’ampliamento del part time fino ad un massimo del 15% del personale, la sperimentazione dello smart working su base volontaria per un massimo di 2 giornate settimanali, con possibilità di svolgere l’attività lavorativa da una diversa sede aziendale oppure, in particolare per un massimo di 250 addetti delle direzioni centrali e territoriali, anche da casa, nonché una serie di permessi per varie casistiche di natura sociale.

In tema di mobilità, viene confermata la salvaguardia del consenso dell’interessato, con il riconoscimento di apposite indennità e il diritto di avvicinamento. È stato inoltre previsto un versamento in conto welfare di 150 euro per addetto e, in caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali di sostenibilità economica in termini di adeguatezza patrimoniale, liquidità, redditività corretta per il rischio ed efficienza, un premio aziendale di 700 euro a giugno 2018 con possibilità di fruizione tramite il welfare aziendale.