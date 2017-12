Bce: crescita sostenuta ma serve ancora stimolo monetario/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Riflettori sempre puntati poi sull’inflazione. La Bce indica un tasso annuo misurato sullo Iapc dell’1,5 per cento nel 2017, dell’1,4 per cento nel 2018, dell’1,5 per cento nel 2019 e dell’1,7 per cento nel 2020. Anche in questo caso, le prospettive sono state riviste al rialzo, soprattutto per effetto delle più elevate quotazioni del petrolio e dei beni alimentari. Di recente, però, le misure dell’inflazione di fondo hanno registrato di recente una certa moderazione, ascrivibile in parte a fattori straordinari.

In prospettiva, è probabile che l’inflazione complessiva si riduca nei prossimi mesi, riflettendo principalmente effetti base nei prezzi dei beni energetici, per poi tornare a crescere gradualmente nel medio periodo. Una crescita, sottolinea la banca centrale, “sostenuta dalle misure di politica monetaria della Bce, dal perdurare dell’espansione economica, dalla riduzione della capacità inutilizzata nell’economia e dalla più vigorosa dinamica salariale associati a tale espansione”.

Intanto, il disavanzo di bilancio nell’area dell’euro dovrebbe ridursi ulteriormente, principalmente per effetto del miglioramento delle condizioni cicliche e della riduzione della spesa per interessi. “Il rapporto debito pubblico/pil nell’area dell’euro continuerà probabilmente a diminuire, ancorché – evidenzia l’istituto centrale – da un livello tuttora elevato”.