Bce: crescita sostenuta ma serve ancora stimolo monetario/Adnkronos

Roma, 28 dic. (AdnKronos) – L’economia dell’area euro si espande a un ritmo sostenuto e significativo è il miglioramento delle prospettive di crescita. Il pil cresce più del previsto: l’incremento in termini reali sarà del 2,4% nel 2017, al 2,3 per cento nel 2018, all’1,9 per cento nel 2019 e all’1,7 per cento nel 2020. Tuttavia, rimane necessario “un ampio grado di stimolo monetario” perché le spinte inflazionistiche di fondo continuino ad accumularsi e sostengano la dinamica dell’inflazione complessiva nel medio periodo. Insomma, l’espansione economica continuerà ad essere sostenuta dalle misure della Bce con la previsione di tassi di interesse invariati per un lungo periodo di tempo.

E’ la Bce, con la pubblicazione del Bollettino economico, a confermare oggi le previsioni al rialzo contenute nelle proiezioni macroeconomiche, formulate dagli esperti dell’Eurosistema e annunciate dal presidente dell’istituto centrale di Francoforte, Mario Draghi, a metà mese. Rispetto all’esercizio svolto dagli esperti della Bce lo scorso settembre, le prospettive di crescita del pil sono state riviste al rialzo in misura considerevole, evidenzia, infatti, l’Eurotower.

La spesa privata e la crescita dei consumi sono sospinte, spiega la Bce, dalle minori necessità di riduzione della leva finanziaria e dal miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro. I miglioramenti nella redditività delle imprese e le condizioni di finanziamento molto favorevoli continuano a promuovere la ripresa degli investimenti societari. Nel contempo, gli esportatori dell’area dell’euro stanno beneficiando della perdurante espansione economica.