Brindisi e ombrello, il meteo di Capodanno

Roma, 29 dic.(AdnKronos) – Il tempo di brindare al nuovo anno sotto il cielo stellato di San Silvestro. Poi, nell’arco di qualche ora, potrebbe arrivare il maltempo a guastare l’inizio del 2018. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, un repentino cambio di clima potrebbe infatti nascondersi dietro l’angolo, rovinando il primo giorno dell’anno con qualche precipitazione indesiderata.

Se la ‘tempesta del dopo Natale’ interesserà ancora per un giorno gran parte delle nostre regioni, successivamente, spiegano gli esperti, potrebbe quindi avanzare sul Belpaese un temporaneo promontorio anticiclonico, portando con sé alcuni miglioramenti.

SAN SILVESTRO – La notte del 31 dicembre, ultimo giorno del 2017 che si sta per chiudere, trascorrerà secondo le previsioni dei meteorologi con un tempo generalmente asciutto su quasi tutte le regioni, ma piuttosto nuvoloso su molti settori. Qualche occasionale, ma fortunatamente debole precipitazione potrebbe invece interessare alta Toscana, Liguria e coste di Campania e Calabria tirrenica.

CAPODANNO – Per il primo giorno del 2018 sarà invece bene tenere a portata di mano un ombrello: secondo gli esperti è atteso infatti l’arrivo di una veloce perturbazione che porterà piogge al Nord e poi al Centro, Campania e Calabria tirrenica. Le precipitazioni risulteranno generalmente deboli, localmente moderate in Liguria mentre la neve cadrà sulle Alpi sopra i 1200 metri circa e in Appennino a quote elevate.

Salve, infine le temperature, che non subiranno sostanziali variazioni, mantenendosi sopra la media di qualche grado.