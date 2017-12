Call center: min. Lavoro, firmato decreto su costo lavoro medio per addetti

Roma, 29 dic. (AdnKronos) – Il direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto per la determinazione del costo del lavoro per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center. Lo rende noto il ministero del Lavoro in un comunicato.

La firma del Decreto giunge al termine di un confronto aperto e costruttivo con le Parti sociali di settore che ha reso possibile stabilire il costo del lavoro medio per i lavoratori dipendenti occupati nel settore dei call center, individuando così il costo medio di riferimento in funzione dei futuri affidamenti da parte di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di servizi di call center, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici e dall’articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012.