Call center: sindacati, bene riferimenti costo lavoro in gare appalto (2)

(AdnKronos) – “Considerato che di fatto la totalità degli affidamenti sono svolti con il sistema del ‘costo a minuto di conversazione’, da oggi – riferiscono i sindacati – le gare dovranno considerare un costo del lavoro non inferiore ai valori stabiliti nell’accordo e dal decreto pari, ad esempio, a 0,4282 €/minuto per un lavoratore di 3° livello (operatore di call center) che è la figura cardine nei capitolati d’appalto”.

“Crediamo che, dopo l’accordo di settore del 2016 che ha introdotto la ‘clausola sociale’, con l’intesa raggiunta ed il decreto appena emanato – affermano i sindacati – si compia oggi un altro ulteriore importante passo in avanti per il settore di call center in outsourcing in quanto, stabilendo a norma di legge valori obbligatori per il calcolo del costo del lavoro nelle gare ‘pubbliche’, che auspichiamo diventino riferimento imprenscindibile anche per quelle ‘private’ , non saranno più ammissibili gare al massimo ribasso e la competizione dovrà basarsi non più unicamente su questo parametro ma sulla capacità delle imprese di offrire servizi a maggior valor aggiunto e di maggiore qualità” .