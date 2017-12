Camera: Boldrini, donne non deleghino compito di farsi largo

Roma, 27 dic. (AdnKronos) – “Dedico questo riconoscimento alle donne che non escono sui giornali ma che ogni giorno combattono la loro battaglia per accedere e affermarsi nel lavoro, per occuparsi delle famiglie, per essere rispettate e per realizzare i propri sogni. Dico a tutte: prendiamoci per mano, andiamo avanti insieme e non deleghiamo a nessuno il compito di farci largo”. Lo scrive su Facebook la presidente della Camera Laura Boldrini, commentando la sua presenza nella lista delle 50 donne dell’anno pubblicata dal Corriere della Sera.