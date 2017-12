Capodanno: Milano, metal detector in piazza Duomo per concerto

Milano, 28 dic. (AdnKronos) – Ci saranno anche i metal detector all’ingresso di Piazza Duomo, a Milano, per il concerto di Capodanno. Le misure di sicurezza per la serata di domenica sono state stabilite oggi dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese. Il piano è analogo a quello predisposto per il concerto di Radio Italia dello scorso 18 giugno, dopo la “positiva esperienza”.

L’ingresso alla piazza, opportunamente transennata, avverrà attraverso nove varchi presidiati, spiega la prefettura. L’accesso sarà consentito fino all’esaurimento della capacità ricettiva, che è di 20.070 persone. I controlli ai varchi, anche con metal detector, dalle forze dell’ordine con il supporto della polizia penitenziaria, impediranno l’introduzione di oggetti potenzialmente pericolosi. Nell’area non sarà consentito vendere contenitori di vetro e lattine, materiale pirotecnico o esplodente.