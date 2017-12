Capodanno: Milano pronta, Carboni e Fabri Fibra in Piazza Duomo

Milano, 29 dic. (AdnKronos) – Milano pronta per i festeggiamenti di Capodanno con un concerto in piazza Duomo promosso e organizzato dal Comune insieme a F&P Group. Oltre tre ore di spettacolo che avranno per protagonisti il cantautore Luca Carboni e Fabri Fibra, rapper marchigiano che ha venduto oltre 1 milione di dischi. Ad aprire le danze, alle 21, saranno il dj set ‘La discoteca nazionale’ di RTL 102.5 e il DJ Gigi Resta. Conduttori dell’evento, tramesso in diretta su RTL 102.5, saranno Angelo Baiguini, Giorgia Surina, Paolo Cavallone e il conte Galè. Alle 22 salirà sul palco il bolognese Luca Carboni e, a seguire, Fabri Fibra.

L’ingresso in piazza Duomo sarà consentito, fino alla capienza massima di circa 20mila persone, attraverso nove varchi presidiati. Il concerto si chiuderà poi alle ore 00.15, così da consentire a tutti di utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti. Per la sera di Capodanno, infatti, il servizio delle linee metropolitane M1, M2, M3 e M5 viene prolungato (solo sulle tratte urbane: fino a Molino Dorino sulla M1 e tra Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2) con gli ultimi passaggi in centro alle 2 di notte circa. Mentre le linee sostitutive notturne (NM1-NM2-NM3) inizieranno il servizio intorno all’1.30. Dal pomeriggio saranno chiusi gli accessi alla fermata Duomo sia per M1 sia per M3; si consiglia, dunque, l’utilizzo delle fermate più vicine, Cordusio e San Babila (M1) e Missori e Montenapoleone (M3).

Inoltre, dalle 13 del 31 dicembre e fino alle 3 dell’1 gennaio, saranno 228 gli uomini della Polizia locale in servizio. In particolare, oltre al potenziamento dell’asse centrale, sono previste 13 pattuglie per presidiare le periferie. Per quanto riguarda la pulizia nella notte di Capodanno, Amsa impegnerà 90 persone su piazza Duomo nella notte del 31 e 210 persone in area centrale il giorno dopo. La zona del sagrato del Duomo sarà riservata a persone con disabilità e ai loro familiari.