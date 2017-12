Cattolica: intesa su welfare, congedo parentale a ore per mamme e papà

Milano, 28 dic. (AdnKronos) – Cattolica Assicurazioni e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un’intesa per favorire il rientro al lavoro dopo la nascita dei figli attraverso il nuovo progetto di ‘congedo parentale ad ore’. Il congedo a ore è dedicato soprattutto alle mamme, ma coinvolge anche i papà, e permette di riprendere l’attività in azienda con gradualità dopo la gravidanza, organizzando in modo più efficace il ritorno professionale.

In sostanza la cosiddetta maternità facoltativa, pari a sei mesi consecutivi o a 180 giorni frazionati nel corso dei primi sei anni di vita del bambino, che scattano una volta utilizzata quella obbligatoria, potrà essere usata anche a ore e non più a giorni, evitando la sensibile riduzione dello stipendio e sostenendo quindi il reddito familiare. Infatti, una volta terminata la fase obbligatoria, inizia un periodo facoltativo nel quale lo stipendio si riduce al 30 per cento, a carico dell’Inps. Con il nuovo sistema, invece, le mamme o i papà potranno, già dal quarto mese del bambino, rientrare al lavoro con un minimo di mezza giornata di presenza, pur rimanendo assunti con un contratto full time.

“Si tratta di un ulteriore tassello della strategia di Work Life Balance, ovvero l’equilibrio tra prestazione lavorativa ed esigenze personali e familiari di ciascun dipendente, portata avanti negli ultimi mesi dal Gruppo, che si aggiunge ai precedenti due accordi siglati ni mesi scorsi: il Welfare 2017 che prevede un bonus a rimborso delle spese scolastiche, culturali e socio-assistenziali sostenute dai collaboratori, e lo Smart Working che offre la possibilità, in alcuni giorni della settimana, di lavorare fuori dai consueti spazi dell’ufficio”, spiega l’azienda.