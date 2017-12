Centrodestra: Rotondi, ponderare bene candidati perchè molti saranno eletti

Roma, 30 dic. (AdnKronos) – “Sono al lavoro sulle liste, Rivoluzione cristiana è pronta da tempo a questo appuntamento avendo alle spalle una legislatura di opposizione e di impegno sul territorio. Ho chiesto al presidente Berlusconi qualche giorno in più perché non voglio fare brutte figure lavorando su proposte di candidature nuove: un conto è quando proponi carte conosciute, un conto è quando lavori al rinnovamento che ha anche i suoi margini di incertezza”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione cristiana.

“Non c’è fretta -aggiunge- visto che non bisogna raccogliere firme e si lavora con serenità come sempre quando se ne occupa personalmente Silvio Berlusconi. Noi daremo il nostro piccolo contributo e sono certo che Berlusconi centrerà l’obiettivo del trenta per cento quindi è opportuno ponderare bene i curricula: saranno eletti anche candidati collocati in posizioni apparentemente impossibili”.