Centrosinistra: Fassino, largo e inclusivo, argine a destra e M5S

Roma, 29 dic. (AdnKronos) – “Tra due mesi tutti gli italiani saranno chiamati al voto per scegliere chi debba guidare l’Italia nei prossimi anni. E sappiamo come l’Italia sia esposta a una doppia insidia: o il ritorno di un centrodestra, oggi più pericoloso di ieri perché prigioniero dell’estremismo di Salvini o essere preda del populismo e della demagogia di 5Stelle. Il centrosinistra è l’unico argine a quel duplice rischio ed è chiamato a mettere in campo tutte le sue energie”. Si legge in un messaggio di Piero Fassino all’Assemblea nazionale di Area Progressista riunitasi a Napoli su iniziativa dei Deputati Ragosta, Lacquaniti e Zaccagnini per formalizzare l’impegno nella coalizione di centrosinistra.

“È questo il significato della coalizione di centrosinistra -prosegue Fassino- alla cui costruzione si è lavorato in questi mesi. Una coalizione plurale, aperta, inclusiva capace di unire le culture e le esperienze democratiche, riformiste e progressiste che hanno alimentato le esperienze di governo del centrosinistra”.

“La legislatura si chiude con risultati tutt’altro che scontati: la più alta crescita degli ultimi 15 anni, il ritorno ai livelli di occupazione precrisi, misure di tutela dei redditi e di protezione sociale superiori al passato, il riconoscimento di essenziali diritti civili, la gestione di emergenze straordinarie come gli imponenti flussi migratori che hanno investito il nostro Paese. Non è enfatico dire che oggi l’Italia è un Paese più solido. E sopratutto che si è intrapreso un cammino di riforme e modernizzazione che non deve essere interrotto o compromesso”, osserva l’esponente dem.