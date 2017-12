Cinema: Cecchi Gori in rianimazione, ‘condizioni critiche ma stabili’

Roma, 26 dic. (AdnKronos) – Sono ancora “critiche ma stabili” le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato da due giorni in rianimazione presso il policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, 75 anni, è arrivato in ospedale il 24 dicembre a seguito di un’ischemia cerebrale e un grave problema cardiologico. Proprio a causa di questi problemi i medici sarebbero intenzionati per il momento a non intervenire chirurgicamente.