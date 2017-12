Cittadinanza: Cisl, per lo Ius soli occasione persa

Roma, 28 dic. (AdnKronos) – “Purtroppo il mancato riconoscimento della cittadinanza ai bambini figli di migranti nati e cresciuti in Italia è un’ occasione persa per il nostro Paese in termini di diritti, di doveri e responsabilità da parte di tutti, ma peserà soprattutto su una classe politica che non ha saputo cogliere una così importante occasione”. Ad affermarlo in una nota è Liliana Ocmin, Responsabile Donne, Immigrati, Giovani della Cisl.

Sullo ‘Ius Soli – Ius Culturae’, rileva Ocmin, “si poteva fare di più e non è stato fatto, lasciando ancora molti ‘italiani’ senza cittadinanza, più di ottocento mila bambini ed adolescenti che comunque vivono nel nostro Paese, frequentano le nostre scuole e parlano spesso solo la nostra lingua. Si poteva fare di più anche per quanto riguarda la regolarizzazione di lavoratrici e lavoratori stranieri caduti nella irregolarità a causa della crisi, ma che continuano a lavorare ed hanno alle spalle un’ importante storia migratoria con forte radicamento familiare nel nostro territorio”.