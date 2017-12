Cittadinanza: Dellai, no ius soli brutta pagina politica

Roma, 23 dic. (AdnKronos) – “Sono solidale e pienamente in accordo con il nostro senatore Lucio Romano e con la sua posizione favorevole all’avvio della discussione della legge sulla cittadinanza ai minori stranieri in Senato. Il fatto che -come era ampiamente prevedibile- questo provvedimento, già approvato con ampia maggioranza alla Camera, sia stato bloccato costituisce una brutta pagina della politica”. Lo afferma Lorenzo Dellai, presidente di Democrazia solidale.

“Un segnale di chiusura e di regressione culturale, per nulla motivato da ragioni di sicurezza -aggiunge- ma unicamente finalizzato a lisciare il pelo alla paura irrazionale della diversità. Spiace constatare che una parte dei cattivi maestri all’opera da tempo su questo pericoloso terreno dichiarino del tutto impropriamente, se non in modo blasfemo, di voler difendere i principi cristiani”.