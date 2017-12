Cittadinanza: Gasparri, portavoce Unicef chieda scusa a Parlamento

Roma, 23 dic. (AdnKronos) – “Il sedicente portavoce Unicef Italia, tal Iacomini, insulta il Parlamento perché non ha varato la legge sullo ius soli. Ma come si permette di oltraggiare le istituzioni democratiche repubblicane?” Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

“È incredibile -aggiunge- che questa persona abbia un ruolo di responsabilità nell’Unicef, dal quale speriamo sia rimosso al più presto. A lui va tutto il nostro biasimo. Si vergogni per le sue parole. Quella legge non doveva passare e non è passata. E non ci sarà mai più. Questo Iacomini chieda scusa al Parlamento e alla democrazia italiana”.