D’Amico: accordo per vendita e ‘lease back’ Mr High Freedom (2)

(AdnKronos) – Ad oggi, la flotta Dis comprende 56,5 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1 product tankers), di età media pari a 7,5 anni (di cui 27 navi di proprietà, 26,5 a noleggio e 3 a noleggio a scafo nudo). d’Amico Tankers ha inoltre contratti in essere con Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd per la costruzione di 5 nuove navi cisterna LR1 (Long Range), con consegna prevista nel 2018.

“Sono soddisfatto – sottolinea Marco Fiori, ad di d’Amico International Shipping- di poter annunciare la conclusione di questo ulteriore contratto di ‘sale e lease back’, che rappresenta il nostro terzo accordo di questo tipo con delle rispettabili controparti giapponesi. Questa operazione consentirà a Dis di realizzare un effetto di cassa positivo di 13,4 milioni di dollari a gennaio 2018, rafforzando la posizione di liquidità della Società, in vista del completamento del nostro programma di investimenti”.

Dis, rileva, “manterrà, inoltre, il controllo di questa nave attraverso un contratto di noleggio a ‘scafo nudo’ della durata di 10 anni e con opzioni di acquisto esercitabili a partire dal secondo anno di contratto, a livelli interessanti”.