Difende la madre, il padre lo accoltella

Potenza, 27 dic. (Adnkronos) – In un impeto d’ira ha accoltellato il figlio che difendeva la madre durante una violenta lite in casa. E’ avvenuto nella tarda serata di ieri a Potenza. L’aggressore, 80enne, è stato arrestato dai Carabinieri e posto gli arresti domiciliari. Il figlio, 53enne, è ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza. Tenuto sotto osservazione per l’intera notte, non sarebbe in pericolo di vita e la prognosi è di 30 giorni.

Tutto è avvenuto nell’abitazione di famiglia quando tra i due anziani coniugi è scoppiata una forte lite e l’uomo prima ha cominciato ad inveire e minacciare la moglie per poi armarsi di un coltello da cucina. Il figlio era presente, è intervenuto per difendere la madre e in quegli attimi convulsi è stato raggiunto da una coltellata al torace. Per il padre l’accusa è di tentato omicidio.