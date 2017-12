Elezioni: Brunetta, norma pro ‘+Europa’? Bonino vada a bussare al Nazareno

Roma, 27 dic. (AdnKronos) – “Se la Bonino – già Commissario europeo nominata da Berlusconi, già ministro degli Esteri di Enrico Letta in un governo di larghe intese, già fatta fuori da Matteo Renzi, ora a capo di una residua pattuglia di reduci radicali – ha qualcosa di cui lamentarsi vada a bussare a Largo del Nazareno, vada a chiedere conto al suo Renzi e ai suoi pseudo alleati. Troverà, forse, le risposte che cerca”. Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Adesso la Bonino si lamenta perché per correre alle elezioni con la sua lista ‘+Europa’ dovrà seguire le procedure previste dalla legge per la raccolta delle firme – esordisce Brunetta – che prevedono che sui moduli siano indicati con chiarezza tutti i candidati, sia per il proporzionale che nell’uninomonale per la coalizione. Qualche settimana fa la maggioranza ha presentato un emendamento alla legge di bilancio che mirava a modificare la legge elettorale nella parte riguardante la riduzione delle firme per la presentazione delle liste e per la modalità di raccolta. Noi abbiamo detto ‘no’ a quello che sarebbe stato un imbroglio, abbiamo detto ‘no’ ad una misura che sarebbe stata contro la trasparenza (raccogliere firme con moduli in bianco, che direbbero i Radicali di una volta?) e contro i cittadini italiani”.