Energia: Adiconsum, rincari ingiustificati, rivedere sistema

Roma, 29 dic. (AdnKronos) – “Questi rincari di luce e gas li riteniamo ingiustificati, sia perché i consumatori italiani pagano l’energia più cara d’Europa, sia per via di oneri e accise impropri che andrebbero complessivamente rivisti, come affermato dalla stessa Autorità di settore nella scorsa Relazione Annuale ma, sopratutto, a causa di 4,5 milioni di famiglie che vivono in povertà energetica, in quanto non in grado di pagare le bollette di luce e gas”. Ad affermarlo in una nota è Carlo De Masi, il presidente di Adiconsum commentando la delibera dell’Aeegsi.

“A 20 anni dalla liberalizzazione del settore elettrico e a 10 anni dalla completa liberalizzazione del mercato elettrico – continua Carlo De Masi – è arrivato il momento di rivedere complessivamente l’assetto del sistema elettro-energetico italiano sia rispetto alla sicurezza dell’approvvigionamento che ai costi dell’energia”.

E’ da tempo che come Adiconsum, conclude Carlo De Masi, “riteniamo che andrebbe rimodulata la struttura tariffaria delle bollette, a carico dei cittadini/consumatori e delle famiglie italiane per contenere i costi dell’energia, a maggior ragione oggi che è prevista una nuova Strategia Energetica Nazionale (Sen)”.