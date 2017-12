Fisco: Palese (Fi), Web Tax ennesimo pasticcio sinistra

Roma, 30 dic. (AdnKronos) – “Grazie ai pasticci della sinistra la web tax si è trasformata da una tassa giusta, che doveva gravare sulle multinazionali che fanno utili in Italia, in una tassa ingiusta che anche le imprese italiane dovranno pagare in aggiunta alle decine di balzelli esistenti”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Rocco Palese, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.

“Pur condividendo inizialmente l’introduzione di questa tassa che di fatto avrebbe ristabilito regole di mercato imponendo anche alle multinazionali del web di versare somme al fisco italiano, Forza Italia a metà percorso della Legge, al Senato -sottolinea-, aveva già espresso forti perplessità per le modifiche introdotte che di fatto si trasformano in un boomerang contro le aziende italiane ed ora lo certifica anche l’Ufficio parlamentare di Bilancio, rivelando che le multinazionali conserveranno tutti i privilegi preesistenti mentre per le imprese italiane si aggiunge un’ennesima penalizzazione. È l’ultimo ‘scippo’ della sinistra delle tasse alle aziende del nostro Paese”, conclude.