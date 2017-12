Fs: Trenitalia, successo servizi per località sciistiche, +25% domanda (2)

(AdnKronos) – Grazie all’integrazione fra treni regionali e i servizi urbani/extraurbani di Dolomitibus, il sabato si arriva sugli impianti di Cortina d’Ampezzo partendo da Belluno alle 8.30 e arrivando a Calalzo – Pieve di Cadore alle 9.27, al costo di 4,90 euro.

La possibilità di godersi la vacanza in montagna è offerta anche dal servizio FRECCIALink, i bus che partono dalle stazioni dove arrivano i treni alta velocità di Trenitalia, integrandosi con i collegamenti offerti dalla Frecce. È così possibile partire in treno da Roma, Firenze, Bologna, Milano e le altre principali città, per arrivare in bus direttamente nelle località sciistiche come Ortisei – Santa Cristina – Selva di Val Gardena, Canazei – Moena – Vigo di Fassa, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur e Madonna di Campiglio. Il servizio Frecce più bus, per un’unica soluzione di viaggio, arriva anche a Siena, Perugia, Matera, Potenza, Salerno, Cremona, Brescia, Catanzaro e Lamezia Terme.