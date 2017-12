Governo: Barbagallo, dialogo anche duro ma leale aiuta crescita

Roma, 28 dic. (AdnKronos) – “L’ultima fase di questa legislatura è stata caratterizzata dalla ripresa del dialogo sociale con il Governo. Nel merito, le poche risorse a disposizione hanno consentito il varo di provvedimenti parzialmente positivi sul fronte previdenziale: nel confronto a Palazzo Chigi, dunque, abbiamo ottenuto il massimo possibile”. Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, commentando la conferenza stampa del premier, Paolo Gentiloni.

Con l’Esecutivo che verrà, aggiunge Barbagallo, “bisognerà proseguire lungo la strada tracciata per definire la cosiddetta terza fase. Non solo, rivendicheremo anche un forte impegno sia per un fisco più leggero e salari e pensioni più pesanti sia per provvedimenti a favore dei giovani, affinché non siano più costretti a lasciare il nostro Paese per vedere riconosciute le loro capacità”.

Positiva, infine, conclude il leader della Uil, “è stata la recente sottoscrizione del contratto degli statali, il primo siglato dopo otto anni nel pubblico impiego: ora, già nei prossimi giorni, si dovranno firmare i contratti negli altri comparti. In conclusione, i risultati ottenuti sono la riprova che il dialogo tra parti sociali e Istituzioni, anche duro ma leale, può aiutare la crescita del Paese”.