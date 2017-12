Governo: Gentiloni chiude legislatura ‘fruttuosa’, non ho tirato a campare/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – LEGISLATURA ‘FRUTTUOSA’ – “Travagliata, ma è stata a mio avviso una legislatura fruttuosa. L’Italia si e’ rimessa in moto dopo la piu’ grave crisi del dopoguerra. Il merito principale di questo e’ delle famiglie italiane delle imprese, del lavoro, di chi studia e di chi si prende cura delle persone. La politica deve avere un certo ritegno nel considerare questa ripresa frutto di questa o quella iniziativa. L’Italia si e’ rimessa in piedi grazie soprattutto all’impegno degli italiani. Non dilapidare questi sforzi e’ il primo impegno che i governi che verranno dovranno assumersi”.

CONCLUSIONE ORDINATA – “Sono soddisfatto di aver raggiunto un obiettivo che mi ero posto: arrivare a una conclusione ordinata della legislatura, può sembrare una mia mania o una cosa ovvia, ma c’è di mezzo la Costituzione. Pensate a quanto sarebbe stato traumatico interrompere la legislatura”.

CRESCITA – “Sul piano economico abbiamo messo un punto fermo con la manovra economica, ma resta ancora molto da fare. Non era facile accompagnare la crescita rispettando le regole e non aumentando le tasse. E’ stata una sfida complicata. La crescita ha preso un buon ritmo, un anno fa la previsione era metà di quella che si sta realizzando. Siamo indietro rispetto alla media dell’Eurozona ma il fanalino di coda non siamo più noi. Se lo cercate cercatelo da un’altra parte”.