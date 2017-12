Governo: Gentiloni chiude legislatura ‘fruttuosa’, non ho tirato a campare/Adnkronos (4)

(AdnKronos) – PD – “Io penso che il Pd abbia subito una scissione e mi auguro che le conseguenze della scissione non siano rilevanti e penso che il Pd in questo contesto abbia tutto l’interesse ad apparire quello che e’: una forza tranquilla di governo, questo e’ il messaggio che il Pd a mio avviso deve trasmettere e trasmettendolo recupererà consensi perche’ la storia delle divisioni nella sinistra italiana ha due letture: i danni che provocano alle grandi forze storiche e che non sempre promuovere divisioni porta successo. Penso che dobbiamo avere molto a cuore la sinistra di governo”.

SCISSIONE – ”La storia delle divisioni nella sinistra italiana ha due chiavi lettura: la prima è i danni che queste divisioni provocano alle grandi forze più o meno storiche; la seconda è che non sempre promuovere le divisioni porta il successo”. Il vero motivo” della scissione “è difficile da individuare. Credo sia stato un processo di deterioramento dei rapporti. Per quanto si dica che in politica contano solo i programmi, contano molto anche i rapporti tra le persone”.

Quanto a una possibile ricomposizione dopo le elezioni, “vedremo le condizioni che ci saranno dopo il voto e mi auguro che gli elettori di centrosinistra abbiano chiara la centralità e l’importanza di rivendicare il ruolo di una sinistra di governo che peraltro ha coinvolto nell’ultima legislatura, tranne gli ultimi due mesi, parte consistente degli amici che hanno deciso diversamente”.