Governo: Gentiloni chiude legislatura ‘fruttuosa’, non ho tirato a campare/Adnkronos

Roma, 28 dic. (AdnKronos) – Rivendica i risultati raggiunti in una legislatura “fruttuosa” e anche nell’ultimo anno perchè, sottolinea Paolo Gentiloni, “non abbiamo tirato a campare, il mio governo ha fatto pochi annunci ma ha preso molte decisioni”. E ha portato a casa dati positivi in economia dalla crescita, al lavoro all’export. “Siamo fra i quattro o cinque giganti mondiali dell’export. A volte, come si dice a Roma, ‘nun ce se crede’, però è così”.

Orgoglio per i provvedimenti sui diritti, rammarico sullo Ius Soli e massima prudenza su tutto ciò che riguarda lo scenario dopo elezioni. Disponibile a un Gentiloni bis per larghe intese? “Qualsiasi cosa dica in risposta a questa domanda, credo che sarebbe usata contro di me…”, è la risposta del premier nella conferenza stampa di fine anno che segna anche la fine della legislatura.

Gentiloni conferma che non si presenterà dimissionario al Colle. Certo, ora la palla passa al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “L’Italia non si mette in pausa, ma si affida all’operato del presidente della Repubblica che deciderà le prossime tappe e i tempi. Io vi assicuro che il governo non tirerà i remi in barca ma, nei limiti fissati dalla Costituzione, il governo governerà”. Sul dopo elezioni, Gentiloni si limita a ripetere, più volte, un unico auspicio: un buon risultato del Pd, “penso che dobbiamo avere molto a cuore la sinistra di governo”.