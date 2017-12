Ilva: Unimpresa, bene rispetto leggi ma serve concretezza

Roma, 30 dic. (AdnKronos) – “Quella dell’Ilva di Taranto è una partita strategica non solo per il Mezzogiorno, ma per l’intero sistema-Paese. E’ per questo che continuiamo a seguire con attenzione e pure con enorme apprensione la vicenda del polo siderurgico”. Ad affermarlo in una nota è il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando gli ultimi sviluppi della vicenda relativa all’Ilva di Taranto.

“E’ importante il rispetto delle leggi, anche in campo ambientale, ma in questa fase serve concretezza e determinazione. Temiamo, in questo senso, che sia la farraginosa burocrazia italiana sia atteggiamenti talora ostruzionistici dettati da ragioni squisitamente politiche possano rallentare se non fermare il complesso percorso di rilancio”, conclude.