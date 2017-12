Imprese: Unimpresa, dovere aver fiducia in made in Italy

Roma, 31 dic. (AdnKronos) – “Conosciamo il valore del made in Italy che all’estero continua a essere apprezzato in tutti i mercati: siamo sicuri che con il corretto sostegno da parte delle istituzioni, il futuro del Paese può essere roseo. Ne siamo convinti. È doveroso avere fiducia, è giusto credere nella forza delle imprese italiane”. E’ il messaggio lanciato dal presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, in una lettera aperta inviata alle imprese associate, intitolata ‘Il nostro impegno per il 2018’ con la quale viene annunciato un documento, contenente le proposte dell’associazione, che nelle prossime settimane sarà spedito ai partiti politici in vista delle elezioni di marzo 2018.

Nella comunicazione alle imprese, pubblicata questa mattina sul sito internet www.unimpresa.it, Ferrara osserva che “si chiude oggi un altro duro anno per l’economia italiana e per le nostre imprese. Nonostante la recessione sia tecnicamente superata, il prodotto interno lordo cresce a un ritmo troppo basso, non soddisfacente: l’Italia deve recuperare circa 13 punti di competitività rispetto agli altri paesi dell’area euro. Come osservato dalla Banca d’Italia, il pil del nostro Paese è ancora inferiore del 6% rispetto a quello del 2008, mentre quello dell’Eurozona, in media, è superiore del 7%”.