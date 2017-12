Inps: concorso a funzionario, presentata denuncia per false certificazioni (2)

(AdnKronos) – Le false certificazioni, sottolinea ancora l’Inps, “verrebbero rilasciate al fine di consentire a soggetti privi di tale requisito di partecipare al concorso indetto dall’Inps con il bando pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24/11/2017, per la copertura di n. 365 posti di ‘analista di processo -consulente professionale’ nei ruoli del personale Inps area C. Il bando di concorso prevede infatti, ai fini dell’amissione al concorso, il possesso della certificazione, in corso di validità, di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del QCE, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 118 del 28 febbraio 2017”.

In particolare, il programma televisivo, rileva l’Istituto, “ha presentato le immagini di contrattazioni intercorrenti con responsabili di ‘centri di formazione’ che, dietro corresponsione di somme di denaro, s’impegnavano a fornire le false attestazioni da utilizzare ai fini della partecipazione al concorso pubblico”.

L’Inps precisa “che la conoscenza della lingua inglese, oltre a essere un requisito di ammissione al concorso attraverso il possesso della certificazione richiesta, sarà oggetto di verifica attraverso una prova scritta e un’articolata prova orale, che permetteranno di accertare l’effettivo grado di conoscenza della lingua straniera”.