Lavoro: Fai, accordo Castelfrigo traguardo importante

Roma, 30 dic. (AdnKronos) – “In merito alla vicenda Castelfrigo, la Fai Cisl si riconosce nel protocollo unitario confederale realizzato con le istituzioni e le rappresentanze delle imprese, che indica la via di una piena ricollocazione di tutti i lavoratori”. Ad affermarlo in una nota è Attilio Cornelli, segretario nazionale della Fai Cisl.

“Una strada da seguire sino in fondo, e lungo la quale la Fai Cisl è stata protagonista con l’accordo tra azienda, Rsu e Rsa delle cooperative, che assicura la continuità lavorativa e retributiva a 52 operai, e stabilità agli 80 che restano sul sito produttivo. Parliamo di 52 lavoratori già impegnati in una cooperativa e ora regolarmente assunti con contratto da alimentaristi, con incluso accordo integrativo, attraverso un’agenzia interinale”, sottolinea il sindacalista.

Questo, aggiunge, “deve fare il sindacato, questo fa la Fai Cisl: contratta e negozia sempre, passo dopo passo, con responsabilità e pragmatismo conquistando risultati utili e positivi per i lavoratori. Lontani da ogni demagogia, il nostro impegno continua ora per tutelare tutti gli altri lavoratori rimasti senza impiego”.