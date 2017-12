Lavoro: Flai, su Castelfrigo risposte importanti, sospeso sciopero fame (2)

(AdnKronos) – “Una scelta – prosegue Galli – che di certo non favorisce le ragionevoli e opportune soluzioni ad una vertenza così complessa. Seppure la soluzione riguardasse 52 lavoratori, ne rimarrebbero fuori oltre 70 e possiamo immaginare chi saranno… quelli che non hanno scioperato. Fare un accordo separato in quel contesto e’ acuire un brutto clima tra i lavoratori e pugnalare alle spalle chi da mesi lotta per il rispetto e la dignità dei lavoratori”.

“Invece – conclude Galli – crediamo che le soluzioni prospettate al tavolo in Regione possano dare una risposta a tutti e all’intero comparto, stigmatizzando che il ‘modello Castelfrigo’ non è una risposta per competere, ricorrendo allo sfruttamento del lavoro e a nuove forme di caporalato. Questo lo dicono anche le positive scelte di alcune imprese del settore della trasformazione delle carni che hanno riportato all’interno lavorazioni che erano state esternalizzate. Un esempio quello di una azienda associata con Assica che ha rivisitato totalmente la sua strategia riportando in casa le sue lavorazioni o quello altre aziende, sempre della stessa associazione, che hanno spinto perché l’appaltatore applicasse il giusto contratto. Da oggi prosegue il presidio e le iniziative di sostegno e mobilitazione finché non ci sarà una chiara condanna di quel sistema di cooperative spurie e sfruttamento e la ricollocazione dei lavoratori”.