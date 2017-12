Lombardia: da giunta via libera piano per rifugi alpini, si parte da Stelvio

Milano, 28 dic. (AdnKronos) – Partirà dal Parco dello Stelvio il progetto per la valorizzazione dei rifugi alpini, che avrà a disposizione mezzo milione di risorse. Nella seduta della giunta regionale della Lombardia è stato approvato l’allegato tecnico del Bilancio regionale contenente il Piano delle attività di Ersaf, l’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste.

“Con questo provvedimento si dà il segnale di via alla realizzazione di un progetto sperimentale di riqualificazione complessiva dei rifugi alpini situati nelle aree montane, a partire dal territorio che comprende il Parco Nazionale dello Stelvio”, spiega Ugo Parolo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Politiche per la Montagna. Il progetto intende aumentare “la qualità dei servizi per i frequentatori delle strutture di montagna, attraverso interventi di miglioramento che diminuiranno l’impatto ambientale e saranno finalizzati all’autoconsumo energetico e al ripristino delle peculiarità storiche dei rifugi”.