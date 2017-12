Lombardia: Grimoldi, Maroni candidato, stop a ricostruzioni fantasiose

Milano, 29 dic. (AdnKronos) – “Il candidato del centrodestra per la Regione Lombardia e’ il governatore uscente Roberto Maroni: lo ha già detto e ripetuto più volte il diretto interessato, lo ha detto e ripetuto più volte il segretario della Lega, Matteo Salvini, e lo ripetiamo come Lega Lombarda per l’ennesima volta anche oggi, smentendo totalmente articoli apparsi su testate bergamasche”. Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega, riferendosi ad indiscrezioni di stampa che fanno riferimento alla possibilità che l’attuale presidente della Regione possa optare per un posto nel potenziale futuro governo di centrodestra piuttosto che correre in Lombardia.

“Articoli che speriamo – sottolinea Grimoldi – non siano stati suggeriti dallo staff di Giorgio Gori, guarda caso sindaco di Bergamo, anche se siamo certi della sua correttezza e che non si tratta di un suo velinaggio per aprire le ostilità di una campagna elettorale che per lui sarà perdente”. “Comunque lo ribadiamo ancora una volta, Maroni sarà il candidato del centrodestra e sarà nuovamente sostenuto – conclude l’esponente del Carroccio – anche da una lista civica che porterà il suo nome”.