Lombardia: Regione sostiene ricorso Comuni contro discarica Casorezzo

Milano, 28 dic. (AdnKronos) – Regione Lombardia al fianco di alcuni Comuni contro la discarica di Casorezzo. L’ente ha deciso di sostenere il ricorso presentato dal Parco del Roccolo, dal Comune di Busto Garolfo e dal Comune di Casorezzo per l’annullamento dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Citta’ metropolitana di Milano, che dava parere favorevole al progetto di discarica nel Comune di Busto Garolfo. “Già da da diversi mesi – sottolinea l’assessore regionale all’ambiente Claudia Terzi – siamo in contatto con i sindaci e i comitati dei cittadini che lottano contro la discarica nel Parco del Roccolo. Come Regione non manchiamo di fare la nostra parte”. Il problema è che la Regione non ha “competenze dirette per bloccare la discarica: gli unici enti che possono fermare l’arrivo dei rifiuti nel parco sono la Città metropolitana e il Tar quando si pronuncerà sui ricorsi”.