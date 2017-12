M5s: Di Maio, Berlusconi fotocopiatrice impazzita, diffidare da imitazioni

Roma, 28 dic. (AdnKronos) – “Invito i cittadini a diffidare delle imitazioni, perché ormai Berlusconi è una fotocopiatrice impazzita, ha iniziato a copiare da noi perché ha capito che il nostro programma risponde alle esigenze degli italiani”. Così Luigi Di Maio, in un video su Facebook, commenta le parole di Silvio Berlusconi, a favore del reddito di dignità che intende inserire nel programma elettorale del centrodestra.

“Se davvero voleva farlo il reddito di dignità Berlusconi – dice il candidato premier del M5S – aveva avuto la possibilità di votare la nostra proposta e farla approvare, invece è rimasta ferma, affossata dal suo partito e dal Pd, in commissione lavoro. Diffidiamo delle imitazioni – incalza Di Maio – soprattutto in campagna elettorale, diffidiamo da un uomo che oggi è a capo di un partito al 15% e cerca di copiare le proposte di chi è al 30%, ovvero al doppio del suo partito. sono solo strumentalizzazioni. Un invito lo mando a Berlusconi: innanzitutto benvenuto, ora sa che il reddito di cittadinanza” non è una misura tarata sull’assistenzialismo. “Se fa sul serio, dal 4 marzo in poi presenteremo questa legge come forza di governo – dice il candidato premier M5S – ce la voti e dimostri che è una cosa seria che vuol fare”.