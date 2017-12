Marchesi: Consorzio Grana Padano, Milano gli dedichi una via

Milano, 27 dic. (AdnKronos) – “Milano dedichi una strada o un luogo pubblico a Gualtiero Marchesi come segno di gratitudine a un grande milanese, ambasciatore positivo e vincente della sua città, della Lombardia e più in generale dell’intero Paese a livello internazionale”. A chiederlo è Nicola Cesare Baldrighi, a nome del Consorzio Grana Padano, il prodotto Dop più consumato del mondo con oltre 4 milioni e 800 mila forme annue.

“Il nostro appello – aggiunge Baldrighi – è principalmente rivolto all’amministrazione comunale di Milano, città in cui Marchesi è nato e ha aperto il suo primo ‘storico’ ristorante. Ma è anche un invito che, declinato su iniziative o eventi, può essere colto da tutti coloro, noi compresi, che in Italia hanno beneficiato della spinta propulsiva ‘inventata’ dalla genialità di Gualtiero Marchesi. Il suo grande merito è stato quello di coniugare eccellenza e qualità a gusto e genuinità. Un modo d’agire che ogni giorno anche Grana Padano propone a tutti i consumatori”.