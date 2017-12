Milano: Gori, tpl merita più risorse, assicuro mio impegno

Milano, 29 dic. (AdnKronos) – “Il sindaco di Milano ha ragione, il trasporto pubblico lombardo merita più risorse, e sin d’ora gli assicuro il mio impegno in Regione per ottenere ciò che in questi anni la Giunta Maroni non è stata in grado di portare a casa”. Lo dichiara il candidato alla presidenza della Regione Giorgio Gori in merito al finanziamento del trasporto pubblico locale in Lombardia.

“Consideriamo il trasporto pubblico strategico per la vita delle persone, per il lavoro e per il contrasto dell’inquinamento atmosferico, a maggior ragione nelle realtà urbane e soprattutto a Milano, su cui oggi gravita la gran parte del traffico regionale. Per questo – evidenzia Gori – il trasporto pubblico su ferro e su gomma richiede un finanziamento adeguato. Oggi la Lombardia riceve il 17% del fondo nazionale dei trasporti, che poi ripartisce alle agenzie del trasporto pubblico: meno di quanto le spetterebbe in base alla crescita del numero dei viaggiatori trasportati, al numero di occupati nel settore e alla capacità di recuperare risorse dalla bigliettazione”.

“Sulla base di questi parametri, a cui si dovrebbe sommare un’adeguata considerazione degli investimenti, apriremo una trattativa col governo per ottenere almeno il 20% del Fnt, e nel frattempo faremo funzionare meglio le agenzie territoriali. Garantisco a Beppe Sala e ai lombardi – assicura infine – il mio impegno in Regione per questo obiettivo”.