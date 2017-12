Milano: polizia locale sequestra 8.800 pellicce vere spacciate per sintetiche

Milano, 27 dic. (AdnKronos) – Pellicce vere spacciate per sintetiche. Di solito, succede il contrario, ma un negozio in zona Paolo Sarpi, a Milano, ci aveva fatto un business. Così, l’unità antiabusivismo della Polizia Locale, dopo un’ispezione commerciale, ha sequestrato oltre 8.838 capi di vestiario con marchio contraffatto e contenenti pellicce di origine animale indicate in etichetta come sintetiche.

I controlli della Polizia Locale sono partiti dopo una segnalazione dell’associazione animalista Onlus M.E.T.A che ha permesso di scoprire un magazzino di stoccaggio merci in via Bovisasca. Qui, si trovavano prodotti tessili realizzati con parti di origine animale, con una falsa attestazione in etichetta indicante l’origine sintetica dei materiali utilizzati per la loro fabbricazione.

Le analisi di laboratorio della Facoltà di veterinaria di Milano hanno confermato l’origine animale di parte dei capi e il titolare dell’attività è stato denunciato: dovrà rispondere anche dei reati di contraffazione e ricettazione.