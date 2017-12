Montella va al Siviglia

Siviglia, 28 dic. – (AdnKronos) – Il Siviglia ha confermato in un comunicato di avere raggiunto un “accordo di massima” con Vincenzo Montella. Domani il tecnico sarà a Milano per firmare la risoluzione del contratto con il Milan, dopodiché in serata volerà a Siviglia per firmare il nuovo contratto che lo legherà al club spagnolo fino al giugno 2019.

Sabato mattina l”Aeroplanino’ sarà in campo per dirigere il primo allenamento con la sua nuova squadra e poi sarà presentato. A breve saranno inoltre resi noti dal Siviglia i dettagli sullo staff tecnico di Montella.