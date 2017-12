Natale: Venezia, Centurion Palace si pranza nella tradizione (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Il menù che ho ideato per il Natale 2017 si ispira ai piatti della tradizione, reinterpretati in stile contemporaneo. Sapori e profumi tipicamente natalizi proposti con una particolare attenzione ai metodi di cottura e all’equilibrio delle materie prime d’eccellenza, spiega l’Executive Chef Massimo Livan.

L’Antinoo’s Lounge Restaurant è stato premiato dalla Guida Michelin con le Tre forchette rosse: “Ispirato ad un design moderno e raffinato, la scelta oscilla fra due sale, una rossa e una bianca, con affacci sul Canal Grande. La cucina prende spunto dalla tradizione in un connubio che si fa a tratti molto interessante; romantici tavoli vicino all’acqua in estate”.

Inoltre, è stato premiato con un Cappello dalla Guida Ristoranti d’Italia 2018 de L’Espresso che così descrive il ristorante del SINA Centurion Palace: “C’è tutto l’incanto del bacino di San Marco e, all’arrivo, le suggestioni suscitate dal contesto fanno tutta la loro parte. Poi la tavola cattura l’attenzione. Merito di Massimo Livan, un cuoco che con coraggio sta portando la cucina dell’Antinoo’s agli ambiziosi obiettivi prefissati. Il suo è un percorso che vede premiati impegno e ricerca, e i piatti sono il frutto delle sperimentazioni di anni. Cucina elegante, che osa il giusto, ma sorretta da buona tecnica”.