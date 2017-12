Natale: Venezia, Pranzo per i poveri con il patriarca Moraglia (2)

(AdnKronos) – La novità di quest’anno per l’iniziativa – promossa dal Patriarcato di Venezia, dalla Caritas diocesana e dalla San Vincenzo Mestrina – è costituita dalla possibilità di partecipare, per chi tra di loro vorrà (naturalmente), alla celebrazione della Messa del giorno di Natale che sarà presieduta alle ore 11.30 dal vicario episcopale don Dino Pistolato proprio nella chiesa del Centro pastorale.

Nel corso della mattinata, quindi, alcuni bus-navetta porteranno le persone invitate e che partiranno dal centro di Mestre fino a Zelarino mentre un apposito pulmino sarà a disposizione per accompagnare quanti saranno segnalati espressamente dalle parrocchie. Intorno alle ore 13.00 comincerà poi il vero e proprio “pranzo di Natale” che culminerà anche in piccoli momenti di animazione e nella consegna di qualche regalo, bello e utile, ai presenti. Nel corso del pranzo il Patriarca Francesco Moraglia – come già avvenuto nelle precedenti occasioni, tra una celebrazione natalizia e l’altra in cattedrale – interverrà e porterà un breve saluto ai commensali riuniti e seduti ai tavoli del Centro pastorale di Zelarino.