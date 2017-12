Petrolio: produzione in Usa a ottobre tocca quota 9,6 mln barili/giorno

New York, 30 dic. (AdnKronos) – La produzione di petrolio grezzo negli Stati Uniti raggiunge un nuovo picco a ottobre, attestandosi a 9,637 milioni di barili al giorno, in crescita rispetto ai 9,470 mln di barili al giorno di settembre e ai 8,791 mln di barili al giorno di ottobre 2016. Un dato, questo, che non si registrava dal 1970. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Agenzia statunitense di informazione sull’energia (Eia).

A novembre l’Eia stima che la produzione di petrolio grezzo dovrebbe attestarsi intorno ai 9,7 mln di barili al giorno in particolare grazie all’aumento della produzione nel Golfo del Messico. Se le previsioni saranno confermate complessivamente la produzione di petrolio dovrebbe attestarsi mediamente intorno ai 9,3 mln di barili al giorno. Per il 2018 l’Eia prevede che la produzione di petrolio potrebbe attestarsi intorno ai 9,9 milioni di barili al giorno in media.