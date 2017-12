Saldi: Federconsumatori, ogni famiglia spenderà circa 181,2 euro

Roma, 29 dic. (AdnKronos) – Tutto pronto per l’inizio dei saldi invernali. L’andamento dei saldi per la stagione invernale del 2018 conferma la situazione di lieve crescita dei consumi: il 41% delle famiglie italiane si dedicherà allo shopping (pari a circa 10 mln di famiglie), ogni famiglia spenderà in media 181,20 euro. E’ quanto sostiene Federconsumatori in un comunicato.

Il periodo di sconti avrà inizio il 2 e 3 gennaio, rispettivamente in Basilicata e Valle D’Aosta. In tutte le altre regioni, eccezion fatta per la Sicilia dove i saldi prenderanno avvio solo il 6 gennaio, si partirà dal 5 gennaio ma la durata sarà differente a seconda di dove ci si trova. Ad esempio, in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana ed Umbria termineranno il 5 marzo; in Calabria, Piemonte e Puglia termineranno il 28 febbraio; in Friuli Venezia Giulia e Veneto termineranno il 31 marzo; nel Lazio l’8 febbraio; in Trentino Alto Adige il 16 febbraio; in Liguria il 18 febbraio; nelle Marche il 1 marzo e in Campania il 2 aprile.

Mentre in occasione del Natale si è registrato un forte incremento delle vendite online (oltre il 62% degli italiani ha acquistato almeno un regalo su internet), rileva l’associazione dei consumatori, tale tendenza risulta molto più contenuta in occasione dei saldi: appena il 19% degli italiani approfitterà degli sconti online.