Saras: si dimette sindaco supplente Fiori

Roma, 29 dic. (AdnKronos) – Giovanni Fiori, Sindaco Supplente di Saras, nominato dall’Assemblea dei Soci del 22 aprile 2016, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Lo rende noto Saras in un comunicato.

La società precisa tra l’altro che la sostituzione del Sindaco Supplente, stante la scadenza del mandato del Collegio Sindacale in carica, avverrà in occasione della prossima Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2017 e, tra l’altro, a nominare il Collegio in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni normative.