Simest: sostiene in Argentina vicentina Fami

Roma, 28 dic. (AdnKronos) – Simest, società che insieme a Sace costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cdp, supporta in America Latina il gruppo Fami di Rosà (Vicenza), leader nella produzione e commercializzazione di arredi industriali. È stata acquisita una quota di minoranza della controllata sudamericana per un investimento di 1 milione di euro.

Nato nel 1929 come officina metalmeccanica familiare, il Gruppo Fami si è specializzato negli anni nel design e nella produzione di arredamenti industriali e, in particolare, nel segmento dello storage systems. Oggi ha una significativa presenza internazionale con filiali produttive in Polonia, Cina, Argentina e filiali commerciali in Germania, Svizzera, Austria, più un numero elevato di distributori autorizzati in Europa, nel Sud Est asiatico, in medio Oriente, in America Latina. La quota export è pari al 34% del volume d’affari complessivo. Nel corso del 2016 Fami è entrata nel Progetto Elite di Borsa Italiana.